В Подмосковье начали разбор временных госпиталей для пациентов с COVID

Администрация Московской области начала подготовку к разбору временных госпиталей, возведенных для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в пресс-службе губернатора региона в соцсетях.

«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» (выставочный комплекс «Крокус Экспо». — Ред.) и «Патриоте» (военно-патриотический парк Вооруженных сил России. — Ред.). Абсолютное большинство клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, возвращение к оказанию плановой медицинской помощи — это работа «непростая, требующая максимального внимания», однако у жителей на нее большой спрос, начиная от стоматолога и заканчивая сложными операциями.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6611 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в стране составляет 687 862, скончались 10 296 человек, а выздоровели — 454 329.

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