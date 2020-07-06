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За сутки в России выявили 6611 новых случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в России зафиксировали 6611 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 28,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением вируса в стране.

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Больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (685), Московской области (292) и Ханты-Мансийском автономном округе (280). За сутки зарегистрировано 135 летальных исходов. Из больниц выписались 3579 пациентов.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в стране составило 687 862, скончались 10 296 человек, а выздоровели — 454 329.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что она вообще будет, нет.

Инфографика

3 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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