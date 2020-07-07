Жертвами наводнений в Японии стали не менее 50 человек

В Японии не менее 50 человек погибли в результате наводнений, вызванных ливнями. Еще 11 числятся пропавшими без вести, передает во вторник, 7 июля, Kyodo.

Почти все погибшие проживали в префектуре Кумамото. Тело одной 82-летней женщины нашли в префектуре Фукуока.

Пока медики не подтвердили смерть четырех человек, у которых не было признаков жизни, передает RT.

4 июля сообщалось, что в Японии из-за наводнений, вызванных дождем, погибли не менее 18 человек.

Кроме того, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света. Абэ направил около 10 тыс. военных в зону стихийного бедствия для поддержки местных спасательных служб.

Сильные дожди обрушились на Японию 4 июля, они вызвали подъем уровня воды в реках, оползни, подтопления целых населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами наводнений и оползней на юге страны, сообщается на сайте kp.ru.