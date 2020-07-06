Путин направил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнений в Японии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями на юге страны. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы.

4 июля сообщалось, что в Японии из-за наводнений, вызванных дождем, погибли не менее 18 человек.

Кроме того, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света. Абэ направил около 10 тыс. военных в зону стихийного бедствия для поддержки местных спасательных служб.

Сильные дожди обрушились на Японию 4 июля, они вызвали подъем уровня воды в реках, оползни, подтопления целых населенных пунктов.