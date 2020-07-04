В Японии на место наводнений направили 10 тыс. военных

Власти Японии решили отправить на место наводнения более 10 тыс. сотрудников сил самообороны. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства.

«К этому часу поступает информация о паводках, многочисленных оползнях, о том, что под оползнями могут быть люди», — цитирует его «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NHK. По словам Абэ, кроме полиции, сотрудников экстренных служб, на месте ЧП военные выяснят масштабы бедствия и примут меры для эвакуации людей.

Об эвакуации уже объявили префектуры Кумамото, Кагосима и Миядзаки. Из зоны подтопления планируют вывезти до 200 тыс. человек. Есть информация о погибших и пострадавших.

Сильные дожди обрушились на Японию накануне, они вызвали подъем уровня воды в реках, оползни, подтопления целых населенных пунктов.

В августе 2019 года власти Японии эвакуировали около 850 тыс. человек из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Стихия тогда пришла в префектуры Сага, Фукуока и Нагасаки.