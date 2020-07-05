Не менее 18 человек погибли из-за ливней в Японии

Не менее 18 человек погибли, один находится в тяжелом состоянии и семеро пропали без вести на юго-западе Японии, где прошли ливневые дожди. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что большинство жертв — постояльцы дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото), который затопило из-за разлива реки. Спасатели извлекли в этом месте тела 14 человек. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

В связи с ливнями около 200 тыс. человек получили рекомендации к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима. В некоторых районах данных регионов действует наивысший, пятый уровень опасности в связи с угрозой для жизни людей.

Кроме того, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил около 10 тыс. военных в зону стихийного бедствия для поддержки местных спасательных служб.

Сильные дожди обрушились на Японию накануне, они вызвали подъем уровня воды в реках, оползни, подтопления целых населенных пунктов.

В августе 2019 года власти Японии эвакуировали около 850 тыс. человек из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Стихия тогда пришла в префектуры Сага, Фукуока и Нагасаки.