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Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Суд в понедельник, 6 июля, арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.

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«Отказать в ходатайстве защиты», — приводит корреспондент «Известий» слова судьи Тверского суда Москвы.

Лукашевич будет находиться под стражей до 16 августа.

Ранее в понедельник стало известно, что адвокат Лукашевич просит освободить подзащитную под залог более 8 млн рублей.

Замминистра науки и высшего образования была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

В свою очередь, источники информагентств отметили, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сама Лукашевич вину не признала.

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