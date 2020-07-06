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Защита попросила освободить замглавы Минобрнауки под залог более 8 млн рублей

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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Адвокат заместителя министра науки и высшего образования России Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 млн рублей, в понедельник, 6 июля, просит освободить подзащитную под залог более 8 млн рублей.

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По информации «Известий», адвокат просит применить подписку о невыезде или любую меру, не связанную с заключением. При этом Лукашевич продолжает работать, ее не освобождали от выполнения своих обязанностей.

Как утверждает защита, «третье лицо», которое имеет на счету 5 млн рублей, также готово внести залог за Лукашевич в размере 3 млн рублей.

Лукашевич была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

В свою очередь, источники информагентств отметили, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

6 июля Лукашевич и Попов были доставлены в Тверской суд Москвы. Сама Лукашевич вину не признала.

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