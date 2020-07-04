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Замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищении

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн рублей. Об этом 4 июля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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«Члены ОНК посетили Лукашевич в изоляторе на Петровке. Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признает», — приводит его слова ТАСС.

Накануне суд продлил арест Лукашевич на 72 часа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ранее, что по подозрению в хищении 40 млн рублей задержаны два человека — бизнесмен и чиновник Минобрнауки. Она не назвала имен, но позже стало известно, что задержанные — Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

По словам Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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