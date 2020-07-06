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Замминистра Лукашевич и чиновник Россотрудничества Попов доставлены в суд

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов 6 июля доставлены в Тверской суд Москвы.

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«Лукашевич и Попов доставлены в суд. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу», — сообщили в пресс-службе суда.

По предварительной информации, оба фигуранта отрицают свою вину в этом деле. В частности, о том, что Лукашевич заявляла о своей невиновности, говорил 4 июля и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что по подозрению в хищении 40 млн рублей 3 июля задержаны два человека — бизнесмен и чиновник Минобрнауки. Позже стало известно, что задержанные — Лукашевич и Попов.

По словам Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

В свою очередь, источник информагентства «Интерфакс» пояснил, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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