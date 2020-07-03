Замминистра науки Лукашевич задержана по делу об афере на 40 млн руб.

Замминистра науки Марина Лукашевич задержана по делу об афере на 40 млн рублей. Об этом сообщил источник «Известий» 3 июля.

«Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — рассказал собеседник.

По данным ТАСС, ходатайство о заключении Лукашевич под стражу поступило в Тверской суд Москвы и будет рассмотрено в ближайшее время.

В свою очередь, в Минобрануки рассказали информагентству, что в настоящее время этим делом занимаются правоохранительные органы, а министерство оказывает только необходимое содействие.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Также по этому делу задержан начальник управления Россотрудничества Михаил Попов.

Лукашевич стала статс-секретарем — заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации в июле 2018 года, до этого она была советником, экспертом, консультантом ряда высших учебных заведений (МФТИ, МИРЭА, ВШЭ), Ассоциации ведущих университетов, Федерального института развития образования, Московского центра образовательного права.