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Продлен срок задержания чиновника Россотрудничества по делу о хищении 40 млн руб

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Суд Москвы постановил продлить срок задержания начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова по делу о мошенничестве на 40 млн руб. Об этом 3 июля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Михаила Попова отложено до 6 июля 15:00 мск», — сказала представитель суда.

Ранее в этот же день была задержана другой фигурант дела, замминистра науки Марина Лукашевич. Ходатайство о заключении Лукашевич под стражу поступило в Тверской суд Москвы и будет рассмотрено в ближайшее время.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что по подозрению в хищении 40 млн руб. задержаны два человека — бизнесмен и чиновник Минобрнауки. Она не назвала имен, но позже стало известно, что задержанные — Лукашевич и Попов.

По словам Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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