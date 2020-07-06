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В МИДе рассказали о подготовке саммита «ядерной пятерки» Совбеза ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подготовка саммита «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН продолжается, однако конкретных сроков его проведения пока что нет. Об этом 6 июля заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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«Саммит, мы считаем, идея очень важная, полезная. Эта идея активно обсуждается с точки зрения наполнения повестки дня и концептуального наполнения этого важного мероприятия. Пока других деталей нет», — приводит его слова «Интерфакс».

Вершинин отметил, что особенности противодействия пандемии коронавируса накладывают некоторые ограничения на организацию этого мероприятия. В связи с этим конкретной даты проведения саммита еще нет.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия контакты с США по Ливии, Вершинин заявил, что Москва делает это в первую очередь по линии ООН, где данный вопрос находится на повестке дня. Замминистра добавил, что в такой ситуации важно повысить эффективность основной миссии ООН, глава которой сейчас отсутствует.

«Ситуация на земле в Ливии очень сложная, запутанная. То, что мы делаем, — мы сосредотачиваем свои усилия, с тем чтобы со всеми ливийскими сторонами, а вы знаете их, поддерживать такие контакты, поощряя их к достижению взаимоприемлемых решений. Все это делается под эгидой ООН», — отметил он.

23 января президент Путин на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки» и заявил о готовности обсудить контроль над вооружениями. Идею одобрили и в ООН, отмечает «Газета.ру».

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что очный саммит СБ ООН состоится в 2020 году и «будет полезен для всего мирового сообщества», а в середине мая Лавров заявил, что проведение саммита все еще актуально.

26 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что саммит «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН может пройти в онлайн-режиме. При этом он отметил, что вероятность проведения данной встречи в сентябре «весьма ничтожная» из-за пандемии коронавируса. Кроме того, еще не закончена работа по согласованию общих документов, которая всегда предшествует проведению саммита.

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