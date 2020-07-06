«Зенитное» орудие: как Дзюба и Азмун принесли питерцам рекордный титул

В прошедшем 26-м туре первенства России по футболу определился чемпион. Второй год подряд им стал петербургский «Зенит». После того как в субботу, 4 июля, его ближайший преследователь «Локомотив» не смог одолеть дома «Сочи» (0:0), клубу из Северной столицы надо было победить на выезде «Краснодар». В итоге сине-бело-голубые взяли верх над «быками» (4:2) и оторвались от «железнодорожников» на 13 очков, которые за оставшиеся до конца сезона четыре тура отыграть уже невозможно. Это самое быстрое чемпионство в отечественной истории. Прежде победители становились недосягаемыми для конкурентов не ранее чем за три тура до финиша.

Петербуржцы завоевали шестое чемпионство в России (ранее в 1984 году клуб выигрывал золото в первенстве СССР). Этот успех стал для «Зенита» вторым под руководством главного тренера Сергея Семака. Таким образом, по числу побед в национальном первенстве во главе этой команды он сравнялся с итальянцем Лучано Спаллетти, который выигрывал золото в 2010 году и в сезоне-2011/2012. По одному разу клуб приводили к успеху Павел Садырин (1984), голландец Дик Адвокат (2007) и португалец Андре Виллаш-Боаш (2014/2015).

В минувшем туре случился еще ряд ярких событий. Тульский «Арсенал» в первом матче после смены тренера обыграл на выезде московское «Динамо» (1:0), большую часть встречи проведя в меньшинстве. А «Спартак» потерпел дома поражение от одного из аутсайдеров лиги «Тамбова» (2:3).

«Краснодар»–«Зенит»

Весной прошлого года выездная победа «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) стала одной из решающих в чемпионском походе питерцев. К тому же она признается экспертами, журналистами и болельщиками одной из самых зрелищных в истории национального первенства.

На этот раз команды вновь порадовали публику обилием голов и интригой. Уже в начале встречи форвард питерцев Сердар Азмун открыл счет. После этого территориальное преимущество оказалось на стороне «Краснодара». Хозяева создали несколько опасных моментов, один из которых в середине первого тайма реализовал Даниил Уткин.

Ближе к перерыву «быки» могли выйти вперед, но вратарь «Зенита» Андрей Лунев отбил пенальти в исполнении Вандерсона. И тут же «Краснодар» был наказан за расточительность, на ровном месте получив одиннадцатиметровый в свои ворота. Его реализовал Артем Дзюба.

Южный коллектив не сломался, и после перерыва Уткин оформил дубль благодаря дальнему удару. Но буквально через две минуты Азмун вновь вывел «Зенит» вперед. А в середине второго тайма гости едва не решили исход встречи, когда мяч после удара Дзюбы попал в перекладину. Но за 20 минут до конца преимущество питерцев удвоил Алексей Сутормин. Хозяева так и не смогли прийти в себя, и сине-бело-голубые отпраздновали очередные в своей истории золотые медали.

— Можно говорить только банальные вещи: «Зенит» заслужил это чемпионство и красиво его оформил убедительной выездной победой над одним из главных конкурентов, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Всё выглядело уверенно, поскольку не каждый выигрывает золото за четыре тура до окончания чемпионата. Точнее, до сегодняшнего дня это никому не удавалось. По сути, у питерцев не было конкурентов в нынешнем сезоне. Разве что «Локомотив» в первом круге попытался бороться, но состав и нервозная обстановка вокруг бывшего главного тренера Юрия Семина не позволила претендовать на трофей. А «Зенит» по подбору игроков сильнее всех в России, и главный тренер Сергей Семак выжал из него максимум. При таких лидерах, как Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Сердар Азмун, было важно не расплескать то, что имеешь. И это тренеру удалось.

«Локомотив»–«Сочи»

В субботней игре в Черкизово «Локомотив» уже во второй раз подряд потерял очки. Вслед за домашней ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) подопечные Марко Николича не смогли одолеть «Сочи». Хозяева создали несколько опасных моментов, в которых уверенно сыграл вратарь гостей Сослан Джанаев. Но в целом красно-зеленые с трудом вскрывали оборону соперника. Они дважды забивали голы, но по итогам просмотра VAR арбитры фиксировали офсайд и отменяли взятие ворот. И всё же в самом конце игры у «железнодорожников» был шанс на успех, когда судья назначил пенальти в ворота гостей. Но удар Алексея Миранчука пришелся в штангу.

Потеря очков в игре с южным клубом лишила «Локомотив» шансов на чемпионство, но то, что догнать «Зенит» практически нереально, было ясно уже давно. Гораздо хуже для «Локо» факт приближения к нему конкурентов в борьбе за второе место. По итогам последнего тура «Краснодар» отстает всего на четыре очка, имея при этом в запасе перенесенную домашнюю игру с «Динамо». Не так далеко расположились «Ростов» с ЦСКА, отстающие от красно-зеленых на шесть баллов. Вполне возможно, что борьба за прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, дающее не менее €20 млн в качестве бонусов, в последних турах обострится.

— Если исключить момент с пенальти, то игра получилась достаточно равной, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Сочи», ныне руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин. — Ничейный счет — самый справедливый исход матча. Забитые голы «Локомотива» были отменены по делу: они забивались из офсайдов. Ни у кого не должно быть претензий по данному поводу. Затяжки времени из-за VAR? Таковы реалии современного футбола. Надо с пониманием к этому относиться.

«Спартак»– «Тамбов»

Когда чемпионат возобновлялся после паузы, связанной с коронавирусом, «Спартак» имел хорошие шансы подобраться к замыкавшему первую пятерку ЦСКА. Но после выездной победы над тульским «Арсеналом» (3:2) красно-белые пошли по нисходящей. Домашняя нулевая ничья с «Уфой», поражение в дерби от армейцев (0:2), а теперь и проигрыш на своем поле «Тамбову» (2:3). Сейчас команда Доменико Тедеско лишилась даже формальных шансов попасть в призеры и Лигу чемпионов. Им будет тяжело бороться и за место в Лиге Европы.

Тамбовчане после перерыва еще не набирали очков, хотя проигрывали «Уфе», «Уралу» и «Зениту» с минимальным счетом — 1:2. В игре со «Спартаком» они не могли рассчитывать на своего лидера Георгия Мелкадзе. Арендованный у красно-белых 23-летний форвард по условиям соглашения между клубами имел право выйти на поле в случае выплаты «Тамбовом» компенсации в несколько миллионов рублей. Таких денег у самой малобюджетной команды не имелось.

Тем не менее, дважды проигрывая в счете по ходу матча, подопечные Сергея Первушина сумели восстановить равновесие, а за 10 минут до конца игры получили право на пенальти, реализованный экс-спартаковцем Владимиром Обуховым. Благодаря этой победе «Тамбов» с высокой вероятностью обеспечил себе сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.

— Мы реально понимали, что без Мелкадзе будет тяжело, — пояснил «Известиям» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. — Потому что еще за день до матча неважно себя почувствовал еще один наш нападающий Миша Костюков. Решили, что лучше его поберечь. Кадровая ситуация была напряжная. Поэтому было тяжело вытащить этот матч, но команда за счет характера, терпения и желания сделала это. Нам отступать некуда. Я был бы рад и одному очку, но ребята просто молодцы, что сотворили победу над «Спартаком». Теперь надо перенести этот позитивный заряд на оставшиеся матчи. У нас не такой большой отрыв от зоны вылета — опережаем замыкающих таблицу «Крылья Советов» и «Оренбург» всего на четыре и пять очков соответственно. В заключительных четырех турах нам надо набрать хотя бы три-четыре балла. Тогда всё будет нормально.

«Динамо»–«Арсенал»

Потерпев в среду от «Ахмата» пятое поражение подряд (1:3), в отставку подал главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко. До конца сезона руководить командой назначили наставника фарм-клуба туляков, новомосковского «Химика» Сергея Подпалого и тренера молодежной команды «оружейников» Николая Ковардаева.

Их дебют выдался успешным. «Арсенал» с минимальным счетом обыграл на выезде «Динамо» (1:0) благодаря голу Евгения Луценко, забившего в четвертом матче подряд. При этом еще в первом тайме у туляков был удален Кирилл Комбаров, однако команда удержала преимущество.

— Удивило то, что бело-голубые не смогли ничего сделать в большинстве, хотя я считал их фаворитами встречи, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-нападающий «Динамо» и бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — У туляков была неудачная серия в последних играх, сменился наставник. Но это придало определенный настрой футболистам. Они вышли биться и даже после потери Комбарова уверенно оборонялись в меньшинстве, находя силы организовывать быстрые ответные атаки. Удивило общее состояние «Динамо», оказавшегося неготовым к этом рестарту. На мой взгляд, пауза пошла команде во вред. Отсюда и не совсем уверенная игра.

Благодаря этой победе туляки закрепились на девятом месте и отстают всего на два очка от идущей шестой «Уфы» — эта позиция может оказаться еврокубковой в случае победы «Зенита» в Кубке России. За нее борется и «Динамо», которое отделяет от башкирского клуба всего один балл, но есть игра в запасе.

«Ахмат»–ЦСКА

После победы в дерби над «Спартаком» (2:0) многим показалось, что ЦСКА выходит из кризиса. Пока прогнозы подтверждаются, хотя матч в Грозном долгое время складывался для армейцев непросто. И это притом, что «Ахмат» из-за дисквалификации не досчитался своего лидера Дениса Глушакова, являвшегося одним из лучших игроков команды после перерыва.

Соперники не могли забить до середины второго тайма, а затем в течение пяти минут ЦСКА трижды поразил ворота чеченской команды и решил исход встречи. Итоговый результат — 4:0. Красно-синие одержали вторую подряд победу и теперь отстают от второго места на шесть очков.

— Большой разницы в силе команд не было, просто ЦСКА качественно и своевременно использовал появившиеся у него моменты, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник армейцев и грозненского клуба Дмитрий Хомуха. — Рано говорить, что красно-синие вышли из кризиса. Чтобы сделать выводы, нужно провести еще несколько матчей. Пока есть две удачные игры при не самом хорошем качестве футбола против «Спартака» и «Ахмата». Но доминирующего положения у ЦСКА не было. И встреча с грозненцами могла по-другому повернуться. Просто сказалась реализация моментов.

Также в минувшем туре «Оренбург» наконец вышел на поле после двух подряд технических поражений (0:3), связанных с коронавирусом, и проиграл на выезде казанскому «Рубину» 0:1. А «Уфа» на последних минутах отыгралась на своем поле в матче с «Уралом» (1:1) и вышла на шестое место.