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Шесть человек погибли и семь ранены в результате взрывов в Сомали

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Фото: TASS/EPA/Said Yusuf Warsame
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Шесть человек, включая террориста, погибли и семь были ранены в результате двух взрывов в Сомали. Об этом сообщило местное издание Garowe Online.

Инцидент произошел рядом с морским портом в столице страны городе Могадишо около 8:00. Террорист на автомобиле врезался в здание налогового управления напротив въезда в порт, погиб только злоумышленник.

В результате второго взрыва в городе Байдабо на юге страны погибли пять мирных жителей, несколько человек получили ранения. Предположительно, взрыв прогремел в ресторане на окраине города, самодельное взрывное устройство привели в исполнение дистанционно.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за совершение взрывов, однако сомалийские СМИ приписывают атаки террористам группы «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), которая часто совершает нападения на территории страны.

В мае шесть человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании African Airways недалеко от аэропорта Бардейл в районе залива Сомали.

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