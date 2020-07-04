МИД РФ попросил вернуть деньги неуведомивших о своем прибытии на родину россиян

МИД России попросил несколько тысяч россиян, которые застряли после закрытия границ в других странах, но при этом смогли приехать на родину без уведомления, вернуть перечисленные им ранее деньги. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает «РИА Новости».

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме <…>. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета», ― говорится в уведомлениях, которые пришли некоторым гражданам через портал госуслуг.

На фоне пандемии коронавируса многие страны мира полностью ограничили авиасообщение. С 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину. Исключения составили вывозные рейсы, которые возвращали россиян на родину.

В начале апреля правительство России выделило МИДу 500 млн рублей для оказания помощи застрявшим за границей россиянам. В июне на эти цели было перечислено дополнительно еще 536 млн рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.

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