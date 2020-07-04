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Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

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Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы. Именно так, как стало известно источнику «Известий» в субботу, 4 июля, адвокаты артиста планируют вести линию его защиты в суде, заявляя о случившемся у него припадке прямо перед ДТП.

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Ранее в этот же день адвокат Сергей Жорин объяснил, каким образом защита Ефремова, может доказать его невиновность. Он предположил, что адвокат артиста Эльман Пашаев попытается убедить суд, что во время аварии погибший в ДТП курьер Сергей Захарoв не был пристегнут или в машине не сработали подушки безопасности. Также его коллега, по мнению Жорина, может попытаться переложить смерть Захарова на некомпетентность или халатность врачей или на отсутствие средств защиты жизни и здоровья в автофургоне погибшего.

При этом накануне Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал. Позднее он уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

Авария произошла на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. «Джип» Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил фургон Lada. За рулем отечественного автомобиля был 58-летний курьер Захаров, только недавно выполнивший последний заказ. От сильного удара его машина превратилась в груду металла. Сам мужчина получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице, несмотря на усилия врачей. Его похоронили 11 июня на родине в Рязанской области.

Сразу после аварии место происшествия наводнили многочисленные очевидцы, которые засняли поведение актера на видео. Прохожие утверждали, что Ефремов был сильно пьян. Уже находясь в автомобилей правоохранителей Ефремов узнал, что в результате ДТП сильно пострадал человек. Актер пообещал его вылечить, нецензурно отметив, что у него очень много денег.

Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Согласно ей актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. За его перемещениями следят с помощью электронного браслета.

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