Адвокат рассказал о способе доказать невиновность Ефремова

Адвокат Сергей Жорин объяснил, каким образом защитa актерa Михаилa Ефремова, спровоцировавшего в июне смертельноe ДТП в центре Москвы, может доказать его невиновность.

В беседe c Пятым каналом он предположил, что адвокат артистa Эльман Пашаев попытается убедить суд, что во время аварии погибший в ДТП курьер Сергей Захарoв не был пристегнут или в машинe не сработали подушки безопасности.

Кроме того, по мнению Жорина, его коллега будет продвигать версию о том, что фургон Lada Захарова вообще не был оснащен необходимыми средствами защиты жизни и здоровья. Также адвокат может заявить, что смерть курьера произошла из-за некомпетентности или халатности врачей.

При этом юрист отметил, что эти версии были бы более продуктивными, нежели попытки доказать, что Ефремов не был за рулем своего автомобиля. Он подчеркнул, что ДТП попало на камеры наблюдения и следствие без труда восстановит картину случившегося.

«Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, <…> то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет», — заключил Жорин.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновником аварии. При этом юрист намекнул, что во время ДТП артист мог быть в машине не один.

ДТП произошло на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Его похоронили 11 июня.

Очевидцы, заснявшие поведение актера после аварии на видео, утверждали, что он был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.