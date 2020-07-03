В Минтрансе прокомментировали вопрос возобновления авиасообщения с Турцией

Вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства России. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил заместитель министра транспорта Юрий Цветков.

«Мы сказали, что этот вопрос будем обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства, когда открывать границы», ― цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля. Он подчеркнул, что решение о возобновлении полетов за границу будет приниматься на основе ситуации по коронавирусу. Прежде власти намерены оценить безопасность полетов с точки зрения COVID-19 после открытия внутрироссийских рейсов.

В начале июня СМИ узнали о предложении Росавиации возобновить международное авиасообщение с 15 июля, но только в 15 стран, список которых якобы прорабатывается совместно с Роспотребнадзором. Позднее стало известно о поручении обоим ведомствам до 8 июня проанализировать варианты возобновления полетов за рубеж.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Исключением являются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.