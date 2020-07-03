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В Подмосковье прошли первые индивидуальные гонки «Танкового биатлона»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На подмосковном полигоне Алабино в четверг, 2 июля, состоялись первые индивидуальные заезды экипажей в рамках всеармейского конкурса «Танковый биатлон».

Маршрут был оборудован искусственными и естественными препятствиями, включая косогор, брод, противотанковый ров и минное поле, рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Предусмотрены и специальные участки для обгона и на скорость.

«Танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 м до 2,2 км, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет», — говорится в сообщении.

В соревнованиях участвуют экипажи из Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, ВДВ, Казанского высшего командного танкового училища, Дальневосточного высшего общевойскового танкового училища.

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