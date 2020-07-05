Без срока давности: в Новгородской области похоронили жертв латышских полицаев

В окрестностях деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области состоялась скорбная церемония. Здесь захоронили останки 521 человека, убитых нацистами в годы войны. Известны и имена многих убийц, и это — отнюдь не немцы. В прошлом году поисковики обнаружили близ Жестяной Горки останки людей, убитых членами латышских полицейских батальонов. Как жители Латвии массово шли в палачи, вспоминали «Известия».

Помощники для грязных дел

К формированию из латышей вспомогательных полицейских батальонов немцы приступили сразу после оккупации республики в 1941-м. Недостатка в кадрах не было — как только нацисты закрепились на территории, по всей Латвии прокатились устроенные местными погромы евреев. Нацистское командование использовало латышей для самой грязной работы. Сначала они активно участвовали в холокосте — тех евреев, кто выжил в первых погромах лета 1941-го, сгоняли в спешно созданные гетто, где убийства поставили на поток. Всего в годы войны немецкие нацисты и их местные пособники уничтожили на территории Латвии 70 тыс. местных евреев и 20 тыс. евреев, привезенных из других стран.

Затем немцы стали использовать латышские полицейские формирования и за пределами Латвии. Наиболее известная операция с их участием — «Зимнее волшебство», проводившаяся с середины февраля до начала апреля 1943 года в треугольнике Себеж–Освея–Полоцк на севере Белоруссии и в Себежском районе Псковской области. Это был партизанский край — и чтобы лишить партизан опоры, оккупанты массово уничтожали жителей находившихся в зоне операции деревень. «Зачистку» проводили восемь латышских полицейских батальонов, по одному украинскому и литовскому полицейскому батальону и некоторые другие части. Результатом карательной акции стали 439 сожженных населенных пунктов, 10–12 тыс. уничтоженных мирных граждан, свыше 7 тыс. угнанных на принудительные работы.

Латышские батальоны «засветились» и в других районах СССР — в частности, в Новгородской области. Совсем недавно об этом вновь пришлось вспомнить. Весной прошлого года участники организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» сделали страшную находку в окрестностях деревни Жестяная Горка — они извлекли из земли сорок два скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. На месте захоронения были обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Впрочем, не все жертвы были застрелены, некоторых закололи штыками и кинжалами. Поисковики пришли к выводу, что жертв значительно больше — и продолжили работу.

Одновременно начались раскопки и иного рода — архивные. Из старых документов исследователи выяснили, что в годы оккупации тут орудовала «тайлькоманда», сформированная из членов гитлеровской полиции безопасности и СД. В окрестности Жестяной Горки свозили на смерть людей из нескольких районов — Новгородского, Оредежского, Батецкого, Лужского, Гатчинского, то есть с территорий современных Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Могилы жертв начали находить еще в 1940-х. Вот, например, выдержка из акта Чрезвычайной Государственной Комиссии об эксгумации трупов расстрелянных граждан у деревень Жестяная Горка и Черная, 15–16 ноября 1947 года:

Автор цитаты «В ямах-могилах у дер. Жестяная Горка зарыто не менее 2600 трупов и в ямах-могилах у дер. Черная зарыто не менее 1100 трупов... Смерть граждан в количестве трех тысяч семисот человек, трупы которых обнаружены в ямах-могилах около дер. Жестяная Горка и дер. Черная, насильственная и последовала от полученных ими тяжких смертельных телесных повреждений — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломом реберных дуг, часто множественных, причиненных какими-то тупыми предметами...».

Жуткие свидетельства

Отчет госкомиссии гласит: « Расположение входных пулевых отверстий в громадном большинстве случаев на затылочной части головы указывает на специальные выстрелы — расстрелы... Множественные переломы реберных дуг позволяют заключить о том, что этим лицам повреждения причинены какими-то тупыми предметами в виде сильных коротких ударов, как то: ногами, обутыми в твердый сапог, ударом приклада и т.п. На большом количестве трупов найденные повреждения костей с ровными краями указывают на причинение их какими-то рубящими предметами — тесак, шашка, штык винтовки и т.д. ».

По словам историка Дмитрия Асташкина, каратели расстреливали людей практически ежедневно: мужчин, женщин, коммунистов и православных священников, взрослых и детей, русских, евреев и цыган, военнопленных и задержанных партизан. « На допросах подвергали истязаниям. Крики жертв слышали в деревне. Видели, как избитых арестантов каратели СД ведут к месту расстрела. Ямы, в которые сбрасывали трупы, были открытыми, многие местные это запомнили », — констатирует исследователь.

Местная жительница Александра Николаева рассказывала: « В начале 1942 года, зимой, в деревню Жестяная Горка прибыла команда карателей СС. Эта команда на протяжении 1942–1943 годов почти ежедневно занималась расстрелами советских граждан. После допросов каратели выводили арестованных из деревни и примерно в 400–500 м от деревни расстреливали. Во время допросов в деревне были слышны крики и стоны избиваемых. Зимой 1942 года я каталась на лыжах за деревней Жестяная Горка и была очевидцем, как каратели вели к месту казни двух девушек. Одна из них была блондинка, другая — брюнетка с коротко постриженными волосами. Одежда на них была изорвана. Подведя этих девушек на место казни, каратели закололи их кинжалами.. .»

СК Фото: Следственный Комитет РФ

Как отмечает историк Александр Дюков Жестяная Горка являлась не единственным местом массовых убийств. «Была соседняя деревня Черная, там в ямах нашли еще где-то 1 тыс. человек. В Жестяной Горке нашли сначала шесть ям. Провели эксгумацию. Делали это под наблюдением чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских преступлений. Выяснили, что в ямах лежат люди расстрелянные. Что лежат там и женщины, и дети, и взрослые мужчины. И мирное население, и расстрелянные военнопленные. Всё это видно по вещам, которые при эксгумации могил были обнаружены. Тогда, в 1940-х годах, посчитали, что там лежит примерно 2600 человек. В соседней деревне еще 1 тыс. Но, как выясняется сейчас, могилы были найдены не все», — констатирует ученый.

По его словам, в послевоенные годы компетентные органы взяли на себя задачу выявления убийц — для чего пригодились трофейные документы. « Применительно к руководящему составу — это были немцы. А применительно к исполнителям — это были уроженцы Латвии. Преимущественно латыши по национальности. Затесалась там пара эстонцев. Все исполнители были гражданами СССР, в отношении которых было бы разумно возбуждать уголовные дела. И КГБ решило поинтересоваться, а где же эти граждане, которые совершали эти преступления? Выяснилось, что из примерно 40 человек, которые были известны по именам, обнаружить удалось 15. Остальные где-то растворились. Но человек пятнадцать установили. Не просто имена, фамилии, года рождения, а что с ними случилось. Большинство благополучно бежало на Запад. Были несколько человек, которых поймали, судили. Потом, к сожалению отпустили. Потому что в 1946 году советская власть проявила невероятный акт гуманизма и решила отпустить арестованных прибалтийских коллаборационистов », — рассказывает Дюков.

По факту жуткой находки под Жестяной Горкой управление ФСБ по Новгородской области завело уголовное дело. В августе прошлого года ведомство опубликовало имена, выявленные еще в советское время, некоторых карателей, причастных к убийствам в деревне Жестяная Горка и селе Черное: Янис Цирулис, Рудольф Гроте, Карлис Лацис, Артур Кривиньш, Харис Лиепиньш, Альфонс Удровскис, Эрих Бухрот, Бруно Загерс (Цагерс), Адольф Клибус, Николай Крумин, Эгон Бедман, Андрей и Олег Климовы, Георгий и Александр Яковлевы, Порфирий Беляев (мог скрываться под фамилией матери как Пауль Стурис), Евгений Рагель-Метцвальд, Сергей Корти, Андрей Столяров, Николай Полозов.

Забвению не подлежит

На биографии одного из палачей, Яниса Цирулиса. стоит остановиться особо. В 1935–1939 годы он учился в офицерской школе, получил звание старшего лейтенанта армии довоенной Латвийской Республики. В 1940 году после образования Латвийской ССР Цирулис оказался в рядах Красной армии, откуда дезертировал в самом начале войны, вступил в полицейский батальон — и в 1942-м оказался в Жестяной Горке. Была установлена причастность Цирулиса к убийству конкретных людей.

«Известно, когда он их убил, как, вместе с кем. Кого он конвоировал и впоследствии расстреливал. Были найдены и опрошены свидетели. Цирулис конвоировал, расстреливал. Расстреливал женщину вместе с ее сестрой и сыном. Сын убежал, есть об этом показания. Расстреливал евреев. Расстреливал красноармейца пленного. Не только расстреливал. Как говорится в документах, истязал. В том числе женщин. А нескольких женщин вместе со своими товарищами не расстрелял, а у ямы зарезал. Зачем зарезал?» — задается вопросом Дюков.

Он делает вывод, что если человек, вместо того чтобы расстрелять, достает нож и режет, значит, он получает удовольствие. «То есть человек совсем нехороший. Вместе с немцами убежал в Германию, оказался в западной зоне оккупации. Разумеется, благополучно вышел из лагерей для военнопленных. Более того, остался жить в ФРГ. И проживал там в 1960-е годы. И сделал определенную карьеру», — говорит историк. На протяжении нескольких лет Цирулис являлся в ФРГ заместителем командира так называемой латышской рабочей роты при американской армии. Позже активно участвовал в деятельности латышских эмигрантских кругов в ФРГ, стал одним из основателей и председателем праворадикальной организации «Ястребы Даугавы» (Daugavas Vanagi).

СК Фото: Следственный комитет РФ

Эта организация, первоначально объединившая бывших ветеранов латышского легиона «Ваффен СС», в современной Латвийской Республике окружена уважением и почетом, пользуется поддержкой властей. Цирулис так и не предстал перед судом, от имени «Ястребов Даугавы» взял на себя шефство над латышской гимназией в городе Мюнстере. К слову, это учебное заведение окончили в свое время нынешние президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш. Ну а Цирулис мирно умер в 1979-м, был похоронен под хвалебные речи своих единомышленников.

Власти Латвии настаивают на том, что латышский легион «Ваффен СС» не может считаться преступной организацией потому, что, дескать, занимался исключительно военными операциями. О том, что в рядах легиона оказались многочисленные члены полицейских батальонов, запятнавшие руки убийствами мирных жителей, нынешние сторонники легионеров предпочитают не вспоминать. Кстати, руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новгородской области Сергей Килессо не исключает, что некоторые каратели Жестяной Горки ещё могут быть живы. Он напомнил о телевизионных кадрах из Латвии и Эстонии, где преклонных лет люди собираются на вполне легальные мероприятия памяти участников местных подразделений «Ваффен-СС», получают поздравления от местных политиков. «Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке?» — задается вопросом следователь.

Что касается жертв Жестяной Горки, то, как пообещал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, принявший участие в церемонии перезахоронения, их будут помнить. «Такие преступления не имеют срока давности, и очень важно поименно назвать каждого из тех, кто приложил руку... И пусть внуки тех, кто здесь расстреливал наших детей, знают и помнят о том, кем были их деды и прадеды, что они делали на нашей земле», — сказал Никитин.