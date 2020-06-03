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Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.

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Ранее в среду президент США в интервью радио Fox рассказал, что хочет «ядерного пакта» с Россией, так как это самая большая проблема, которая на сегодняшний день существует в мире.

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — заявил Песков «РИА Новости» в среду, 3 июня.

Законопроект с призывом к немедленному продлению ДСНВ внес в среду в сенат член комитета по иностранным делам конгресса США Боб Менендес.

В документе содержится последовательная стратегия сохранения и наращивания контроля над вооружениями, «которые сдерживают стратегические ядерные силы России».

30 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что серьезных переговоров по продлению СНВ-3 с США нет.

ДСНВ (СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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