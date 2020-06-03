Законопроект с призывом продлить СНВ-3 внесли в сенат США

Законопроект с призывом к немедленному продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) внес в сенат член комитета по иностранным делам конгресса США Боб Менендес. Об этом сообщается на его сайте.

В законопроекте содержится последовательная стратегия сохранения и наращивания контроля над вооружениями, «которые сдерживают стратегические ядерные силы России».

Кроме того, документ предусматривает ограничение возможностей администрации Дональда Трампа предпринимать какие-либо действия в нарушение договора в случае, если он не будет продлен. При этом законопроект ограничивает действия президента США, которые могут нанести ущерб СНВ-3.

30 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что серьезных переговоров по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с США нет.

7 мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями. Во время беседы американский лидер заявил, что сейчас подходящее время для сотрудничества.

ДСНВ (СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.