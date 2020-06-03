Прямой эфир

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Проект нового КоАПа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Тачка-камикадзе: стоит ли брать автомобиль c запретом на регистрацию
Проверить чистоту автомобиля можно на сайте ГИБДД

Так, за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения будут по-прежнему наказывать штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. Но если в машине в этот момент находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то водителя ждут штраф в размере 50 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от двух до трех лет.

В декабре 2019 года МВД был подготовлен проект изменений в правила освидетельствования, согласно которому сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

20 мая сообщалось, что депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову предоставить водителям, впервые нарушившим ПДД, возможность самим выбрать наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа дата премьеры обновленной модели Volkswagen Arteon
Kia выпустила обновленный хетчбэк Picanto для Европы
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020