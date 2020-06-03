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Названа дата премьеры обновленной модели Volkswagen Arteon

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Фото: Volkswagen
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Официальная онлайн-премьера обновленной модели Volkswagen Arteon состоится 24 июня 2020 года.

Как сообщает 3 июня пресс-центр немецкого бренда, помимо лифтбека теперь будет выпускаться универсал Shooting Brake. Обновленная модель получит незначительные изменения в экстерьере, в том числе новые фары и фонари, а также модернизированную радиаторную решетку.

Обновленный Volkswagen Arteon оснастят фирменным автопилотом Travel Assist. С ним автомобиль сможет разгоняться и тормозить на трассе на скорости до 210 км/ч.

В декабре 2019 года лифтбек Volkswagen Arteon получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что говорит о том, что автомобиль появится на российском рынке.

Судя по документу, автомобиль предложат с двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с. Также модель будет комплектоваться 280-сильным мотором того же объема. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В оснащение Volkswagen Arteon для России войдут адаптивный круиз-контроль, подушки безопасности, камера заднего вида, парктроник, система кругового обзора, навигатор, а также люк с электрическим приводом.

1 июня сообщалось, что компания Volkswagen представляет в России новую комплектацию Tiguan GO!

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