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Kia выпустила обновленный хетчбэк Picanto для Европы

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Фото: Kia
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Корейская компания Kia представила обновленный хетчбэк Picanto для европейского рынка. Об этом 3 июня сообщает Autonews.

От предшественника обновленный Kia Picanto отличается измененной решеткой радиатора, а также иными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями с четырьмя элементами. Кроме того, для автомобиля стали доступны 14- и 16-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна.

В салоне появился модернизированный мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем и навигацией, а также 4,2-дюймовый экран на приборной панели между аналоговым спидометром и тахометром.

В Европе автомобиль будет предлагаться с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 67 и 100 л.с. Двигатели работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с роботизированной трансмиссией.

14 мая сообщалось, что в 2021 году Kia представит новый электромобиль для продаж на европейском рынке.

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