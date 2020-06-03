Прямой эфир

Hyundai рассекретила обновленный кроссовер Santa Fe

0
Фото: Hyundai
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Hyundai выпустила обновленный кроссовер Santa Fe четвертого поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 3 июня в редакцию «Известий», автомобиль получил широкую решетку радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями Т-образной формы, узкий нижний воздухозаборник и новые бамперы.

По бокам обновленного кроссовера Santa Fe теперь проходит сплошная линия, соединяющая дневные ходовые огни с задними блок-фарами.

В салоне обновленного Santa-Fe устанавливается новая центральная консоль и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Вместо традиционного рычага коробки передач у машины появились специальные клавиши и поворотный селектор. Также водителям доступна система выбора режимов движения Terrain Mode.

15 мая сообщалось, что осенью этого года Hyundai планирует представить в России две модели — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW выпустила купе 4-Series нового поколения
В Совфеде предложили оказать поддержку автодилерам
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020