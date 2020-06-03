Hyundai рассекретила обновленный кроссовер Santa Fe

Корейская компания Hyundai выпустила обновленный кроссовер Santa Fe четвертого поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 3 июня в редакцию «Известий», автомобиль получил широкую решетку радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями Т-образной формы, узкий нижний воздухозаборник и новые бамперы.

По бокам обновленного кроссовера Santa Fe теперь проходит сплошная линия, соединяющая дневные ходовые огни с задними блок-фарами.

В салоне обновленного Santa-Fe устанавливается новая центральная консоль и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Вместо традиционного рычага коробки передач у машины появились специальные клавиши и поворотный селектор. Также водителям доступна система выбора режимов движения Terrain Mode.

15 мая сообщалось, что осенью этого года Hyundai планирует представить в России две модели — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra.