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В Совфеде предложили оказать поддержку автодилерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением распространить поддержку государства в условиях пандемии на автомобильные дилерские центры. Соответствующее письмо будет направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом 2 июня пишет «Парламентская газета».

Автодилеры не были включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и по формальному признаку не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, а следовательно, не подходят под критерии, требуемые для получения господдержки.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле 2020 года продажи новых автомобилей в России упали на 72,4% по сравнению с апрелем прошлого года: жители страны купили 38 922 автомобиля.

В лидерах падения Chevrolet и Ford, чьи продажи рухнули практически на 100%, а также Honda (-90%), Mitsubishi (-95%), Datsun (-88%), Volvo (-86%) и Hyundai (-84%).

28 мая сообщалось, что автодилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

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