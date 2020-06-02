«Яндекс» представил беспилотные автомобили нового поколения

Компании «Яндекс» и Hyundai Mobis представили новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе седана Hyundai Sonata. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 2 июня.

Отмечается, что тестирование первых пяти таких автомобилей на московских дорогах началось еще в марте. В рамках партнерства до конца 2020 года в автономный парк «Яндекса» войдут 100 беспилотных версий модели Hyundai Sonata.

В новом поколении автономных автомобилей увеличено число камер, в том числе добавлены с разным фокусным расстоянием. Также изменилось расположение лидаров и радаров. Все дополнения позволят беспилотному седану Hyundai Sonata получать максимально подробную и достоверную информацию об участниках движения и разнообразных дорожных условиях.

22 апреля сообщалось, что Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) выступила с предложением оснащать беспилотные автомобили бортовым устройством записи данных («черный ящик»).