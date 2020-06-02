В «Яндексе» назвали день с самыми серьезными заторами в Москве

С начала 2020 года самые серьезные дорожные заторы были зафиксированы 6 марта. Об этом 2 июня пишет Autonews со ссылкой на аналитика сервиса «Яндекс.Навигатор» Леонида Медникова.

«В этом году 6 марта — это последний рабочий день перед праздниками. Это был самый сложный день по пробкам в году. Заторы достигали 9 баллов», — рассказал Медников.

Вернется ли столица к прежнему уровню загруженности, специалист затруднился ответить, отметив, что сейчас трафик в городе оценивается в 4–5 баллов.

2 апреля сообщалось, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте призвал автолюбителей обрабатывать личные автомобили дезинфицирующими средствами 2–4 раза за день.