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Названа самая популярная в СНГ модель «АвтоВАЗа»

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В 2019 году самой экспортируемой в страны СНГ моделью «АвтоВАЗа» стала Lada Vesta. Об этом 2 июня сообщает «Российская газета».

По данным издания, общий объем Lada Vesta в объеме экспорта марки в 2019 году составил примерно 33% — 16,5 тыс. из 50 тыс. автомобилей. Всего в странах СНГ в прошлом году было реализовано 14 759 Lada Vesta.

Отмечается, что в 2019 году больше всего было продано Lada Vesta в Белоруссии — 7582 единицы. На втором месте находится Казахстан — 3734 машины. Третье место занимает Кавказский регион (Грузия, Азербайджан), где продано 249 автомобилей.

На экспорт поставляются модификации Sedan, Sedan Cross, SW и SW Cross. Автомобили оснащаются подогревом лобового стекла, климат-контролем, камерой заднего вида, навигацией.

29 мая сообщалось, что выпуск обновленного внедорожника Lada 4×4 Bronto запланирован на вторую половину этого года.

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