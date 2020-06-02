Прямой эфир

Haval выпустит новый внедорожник

0
Фото: Haval
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Haval, входящая в состав Great Wall Motor, опубликовала первые изображения нового внедорожника B06.

Как сообщает 2 июня Drom, внешность автомобиля разработана английским дизайнером Филом Сайммонсом, который ранее работал в Jaguar Land Rover. Серийный внедорожник Haval B06 получит широкую решетку радиатора, круглые фары, а также рейлинги на крыше.

В салоне будут установлены широкая центральная консоль, вертикальные дефлекторы вентиляции и объединенные в один визуальный элемент цифровая комбинация приборов и медиасистема.

Технические подробности о машине пока недоступны. Известно лишь, что она создается на совершенно новой платформе Great Wall, в которой будут применяться агрегаты от глобальных поставщиков. Премьера внедорожника Haval B06 состоится в третьем квартале 2020 года.

22 апреля сообщалось, что новый китайский кроссовер Haval H5 будет стоить в России от 1 099 000 до 1 349 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начались продажи новой версии микроавтобуса Opel Zafira Life
В России начали принимать заказы на новый Renault Kaptur
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020