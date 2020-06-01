Прямой эфир

В России начали принимать заказы на новый Renault Kaptur

0
Фото: Renault
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская компания Renault начала принимать заказы на новый кроссовер Kaptur. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба бренда.

Французский связной: россиянам предложили бюджетный кроссовер с люксовыми амбициями
Тест-драйв Renault Arkana показал и сильные, и слабые стороны новинки

В основе Renault Kaptur теперь лежит новая модульная платформа, на которой также построена модель Renault Arkana.

У кроссовера появился новый салон, расширенный пакет оснащения, перенастроенная подвеска, интеллектуальная система полного привода и электромеханический усилитель рулевого управления.

Что касается двигателей, то, как и прежде, модель предлагается с моторами 1.6 л и 2.0 л мощностью 116 л.с. и 143 л.с. Кроме того, автомобиль можно заказать с 1,3-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и вариатором X-Tronic.

В базовую версию входят 16-дюймовые легкосплавные диски, cветодиодные дневные ходовые огни и задние фонари с 3D-эффектом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя Start\Stop, аудиосистему с поддержкой Bluetooth, центральная консоль со сдвижным подлокотником. Стоимость автомобиля составляет от 1 020 000 рублей до 1 515 000 рублей.

29 мая сообщалось, что руководство Renault собирается сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed
В России начались продажи новой версии кроссовера Lexus NX
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020