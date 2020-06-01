В России начали принимать заказы на новый Renault Kaptur

Французская компания Renault начала принимать заказы на новый кроссовер Kaptur. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба бренда.

В основе Renault Kaptur теперь лежит новая модульная платформа, на которой также построена модель Renault Arkana.

У кроссовера появился новый салон, расширенный пакет оснащения, перенастроенная подвеска, интеллектуальная система полного привода и электромеханический усилитель рулевого управления.

Что касается двигателей, то, как и прежде, модель предлагается с моторами 1.6 л и 2.0 л мощностью 116 л.с. и 143 л.с. Кроме того, автомобиль можно заказать с 1,3-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и вариатором X-Tronic.

В базовую версию входят 16-дюймовые легкосплавные диски, cветодиодные дневные ходовые огни и задние фонари с 3D-эффектом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя Start\Stop, аудиосистему с поддержкой Bluetooth, центральная консоль со сдвижным подлокотником. Стоимость автомобиля составляет от 1 020 000 рублей до 1 515 000 рублей.

29 мая сообщалось, что руководство Renault собирается сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру.