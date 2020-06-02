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В России начались продажи новой версии микроавтобуса Opel Zafira Life

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Фото: Opel
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Немецкая компания Opel начинает продажи в России специальной версии микроавтобуса Zafira Life Black Edition. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем 2 июня в редакцию «Известий».

Автомобиль предлагается в длиннобазном варианте c двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Специальная серия Black Edition создана на базе комплектации Cosmo и включает в себя: ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, передние датчики парковки, навигационную систему с сенсорным дисплеем. Стоимость Opel Zafira Life Black Edition составляет 3 039 900 рублей.

14 мая сообщалось, что производство кроссовера Opel Mokka нового поколения начнется в IV квартале этого года.

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