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В России начались продажи обновленного кроссовера Audi Q7

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Фото: Audi
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Немецкая компания Audi начинает продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 2 июня в редакцию «Известий».

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Машина получила новую широкую радиаторную решетку с шестью вертикальными планками, обновленные бамперы с более крупными воздухозаборниками и светодиодные фары.

Кроме того, у кроссовера переработана задняя часть. Дверь багажного отделения получила иные выштамповки, а фонари стали полностью светодиодными.

В салоне на центральной консоли появились два больших сенсорных дисплея. Верхний монитор отвечает за работу мультимедийной системы, а при помощи нижнего можно управлять климатической установкой. Кроме того, на Q7 теперь доступна цифровая приборная панель.

Обновленный Audi Q7 представлен на российском рынке с турбодизельным двигателем V6 мощностью 249 л.с. и системой полного привода.

В список базового оснащения входит обогрев передних сидений, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Стоимость обновленного Audi Q7 начинается от 4 805 000 рублей.

27 мая сообщалось, что российские дилеры компании Audi начинают принимать заказы на новые модели автомобилей Audi S6 и Audi S7 Sportback.

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