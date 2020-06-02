Названы самые продаваемые модели Lada в России в мае

В мае 2020 года на российском рынке было продано 16 663 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 65,7% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

На первом месте по продажам находится Lada Granta. В мае обладателями такой модели стали 5726 жителей страны. На втором — Lada Vesta, которую выбрали 4475 россиян. Третье место у Lada Largus — 1981 автомобиль.

Отмечается, что с 1 июня более 300 официальных дилеров Lada возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требования для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников.

19 мая сообщалось, что в апреле 2020 года в странах Европейского союза было продано 382 новых автомобиля Lada, что на 71,2% меньше по сравнению с прошлым годом.