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Названы самые продаваемые модели Lada в России в мае

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Фото: TASS/Zuma
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В мае 2020 года на российском рынке было продано 16 663 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 65,7% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

На первом месте по продажам находится Lada Granta. В мае обладателями такой модели стали 5726 жителей страны. На втором — Lada Vesta, которую выбрали 4475 россиян. Третье место у Lada Largus — 1981 автомобиль.

Отмечается, что с 1 июня более 300 официальных дилеров Lada возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требования для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников.

19 мая сообщалось, что в апреле 2020 года в странах Европейского союза было продано 382 новых автомобиля Lada, что на 71,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

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