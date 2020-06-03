BMW выпустила купе 4-Series нового поколения

Немецкая компания BMW представила новое поколение купе 4-Series. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 3 июня.

Автомобиль построен на новой модульной платформе CLAR. Главной отличительной чертой купе стала двойная радиаторная решетка, выполненная в стиле концепт-кара BMW Concept 4, который был показан в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Что касается салона, то купе в стандартной комплектации оснащается мультимедийной системой с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем и 5,1-дюймовым цветным экраном, расположенным между аналоговыми циферблатами приборов. В топовых вариантах BMW 4-Series оборудовано полностью цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма.

В список оснащения входят навигационная система, функция удержания автомобиля в занимаемой полосе и автоматического экстренного торможения, а также адаптивный круиз-контроль.

В линейку двигателей нового BMW 4-Series вошли четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью от 184 до 387 л.с.

Продажи нового купе BMW 4-Series в России начнутся в октябре 2020 года. Стоимость автомобиля составит от 3 130 000 до 5 260 000 рублей.

29 мая сообщалось, что BMW начинает продажи на российском рынке обновленного седана BMW пятой серии и лифтбека шестой серии GT.