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BMW выпустила купе 4-Series нового поколения

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Фото: BMW
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Немецкая компания BMW представила новое поколение купе 4-Series. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 3 июня.

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Автомобиль построен на новой модульной платформе CLAR. Главной отличительной чертой купе стала двойная радиаторная решетка, выполненная в стиле концепт-кара BMW Concept 4, который был показан в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Что касается салона, то купе в стандартной комплектации оснащается мультимедийной системой с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем и 5,1-дюймовым цветным экраном, расположенным между аналоговыми циферблатами приборов. В топовых вариантах BMW 4-Series оборудовано полностью цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма.

В список оснащения входят навигационная система, функция удержания автомобиля в занимаемой полосе и автоматического экстренного торможения, а также адаптивный круиз-контроль.

В линейку двигателей нового BMW 4-Series вошли четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью от 184 до 387 л.с.

Продажи нового купе BMW 4-Series в России начнутся в октябре 2020 года. Стоимость автомобиля составит от 3 130 000 до 5 260 000 рублей.

29 мая сообщалось, что BMW начинает продажи на российском рынке обновленного седана BMW пятой серии и лифтбека шестой серии GT.

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