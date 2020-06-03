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Названы самые продаваемые авто в Европе по итогам января–апреля

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Фото: Volkswagen
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Самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам января–апреля 2020 года стал Volkswagen Golf. Об этом 3 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за четыре месяца 2020 года на европейском рынке было продано 97 777 автомобилей Volkswagen Golf, что на 39,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. На втором месте находится Renault Clio, который выбрал 78 951 житель Европы (−32,9%). Третье место занимает Volkswagen Polo — 77 516 проданных машин (−37,8%).

В топ-10 наиболее популярных моделей в Европе по итогам продаж в январе–апреле 2020 года также вошли: Volkswagen Tiguan (72 178 ед., −28,5%), Skoda Octavia (68 977 ед., −23,6%), Ford Focus (65 661 ед., −28,7%), Nissan Qashqai (63 871 ед., −25,9%), Peugeot 208 (58 168 ед., −33,8%), Opel Corsa (56 909 ед., −32,1%) и Ford Fiesta (51 264 ед., −40%).

1 июня сообщалось, что по итогам четырех месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 688 000 рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

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