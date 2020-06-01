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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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По итогам 4 месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 688 тыс. рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 1 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 967 тыс. рублей, а отечественного автомобиля — 698 тыс. рублей.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц. При этом снижение продаж составит 2,1%.

31 марта стало известно, что эксперты международного рейтингового агентства Moody’s спрогнозировали снижение продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году на 14% вместо ранее озвученных 2,5%.

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