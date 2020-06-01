Citroen выпустил новый бюджетный седан

Французский автопроизводитель Citroen представил бюджетный седан C3L для рынка Китая. Об этом 1 июня пишет «Авторевю».

Длина автомобиля составляет 4505 мм, ширина — 1748 мм, высота — 1513 мм. Колесная база достигает 2655 мм. Из оснащения предусмотрены кондиционер, люк, медиасистема с девятидюймовым экраном и камера заднего вида.

Новый седан Citroen C3L оснащается 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Позже появится и механическая трансмиссия.

Продажи Citroen C3L в Китае начнутся летом 2020 года. Цены и комплектации модели объявят позже.

28 мая сообщалось, что Citroen планирует в 2021 году представить новый флагманский седан, который составит конкуренцию премиальным моделям Audi и BMW.