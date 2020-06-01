Jeep запустил сервис онлайн-продаж машин с доставкой на дом

В России компания Jeep запустила продажи своих автомобилей через приложение «Сберавто». Об этом 1 июня сообщает «Российская газета».

Отмечается, что через приложение можно купить автомобиль Jeep с доставкой на дом: услуга предоставляется клиентам из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов.

В России модельный ряд Jeep представлен внедорожниками Compass, Wrangler, Renegade, Cherokee и Grand Cherokee. Планируется, что позже на рынке появится модель Gladiator.

17 декабря сообщалось, что автомобили Jeep в России стали доступны для аренды по подписке.