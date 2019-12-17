Автомобили Jeep стали доступны для аренды по подписке

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA RUS AO) совместно с сервисом личных автомобилей по подписке Anytime Prime запускают услугу Jeep 4 Freedom по аренде на длительный срок автомашин Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee или Jeep Wrangler. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 17 декабря.

В стоимость услуги, которая доступна для пользователей личных автомобилей с декабря 2019 года, включена расширенная география подписки, автомойка, круглосуточная техподдержка и личный помощник.

Каждый из указанных автомобилей можно арендовать на срок от трех суток. Пользователь, который арендует машину на срок от семи суток, получит ее бесплатную доставку в нужную ему локацию.

Для удобства Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler предоставят для аренды без сторонних брендированных наклеек и логотипов. Бонусом для будущих владельцев автомобилей Jeep станет большая географическая зона аренды — до 500 км от МКАД, в то время как для других автомобилей сервиса установлен лимит — не более 200 км от МКАД.

При аренде автомобилей в стоимость услуги включены две комплексные автомойки.

Генеральный директор FCA RUS Лука Патриньяни заявил, что экономика совместного пользования является трендом будущего. По его словам, современное общество стремится иметь доступ к вещам, а не владеть ими, все больше людей ценят гибкость в предоставляемых услугах. «Программа Jeep 4 Freedom предлагает нашим клиентам простоту и гибкость путем единой подписки на владение автомобилем Jeep. Новые пользователи получат возможность по-настоящему погрузиться в стиль жизни Jeep, чаще пересаживаясь на новые модели или выбирая особый автомобиль, как, например, Wrangler, когда им это потребуется. Мы, FCA, готовы к новым вызовам, в которых всегда есть возможность для роста и захватывающих преобразований», — отметил Патриньяни.

Основатель и генеральный директор сервисов Anytime.Prime, «Делимобиль» и «Делисамокат» Винченцо Трани поблагодарил FCA за возможность первыми на рынке представить автомобили в рамках sharing-сервисов. Он выразил уверенность, что пользователи по достоинству оценят преимущества этих автомобилей и скоро произойдет дальнейшее расширение автопарка.

Anytime Prime — сервис личных автомобилей по подписке. С помощью мобильного приложения он позволяет оформить подписку на автомобили разных классов на период от трех дней до года и более, получать техподдержку 24/7, выбрать место подачи и пользоваться услугами личного помощника. Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play.