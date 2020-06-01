Volkswagen представила в России новую версию кроссовера Tiguan

Немецкая компания Volkswagen представляет в России новую комплектацию Tiguan GO! Об этом 1 июня сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 125 и 150 л.с. Коробки передач — механическая и автоматическая. Привод предусмотрен передний или полный.

Кроссовер Volkswagen Tiguan GO! оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками, боковыми зеркалами с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, системой помощи при парковке, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, ассистентом движения на спуске, многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели.

Новый кроссовер Volkswagen Tiguan GO! в официальных дилерских центрах доступен по цене от 1 739 000 рублей.

29 мая сообщалось, что Volkswagen до конца 2020 года инвестирует в китайского производителя автомобилей JAC €1 млрд.