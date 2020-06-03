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Вашингтон решил запретить полеты китайских авиакомпаний в США

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Фото: Global Look Press/Yang Guanyu
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Полеты китайских авиаперевозчиков в США будут запрещены с 16 июня. Об этом в среду, 3 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

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Такое решение связано с тем, что китайское правительство препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну.

По имеющейся информации, дата вступления в силу этого запрета может быть изменена.

В Белом доме и департаменте транспорта от комментариев отказались.

Отношения двух стран в последнее время ухудшились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Трамп неоднократно обвинял Китай в создании коронавируса в лаборатории китайского города Ухань, где началась эпидемия.

В середине мая американский лидер заявлял, что Вашингтон мог бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, что позволило бы США сэкономить $500 млрд.

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