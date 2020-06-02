В Китае за сутки выявили пять случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Китае зафиксированы пять новых случаев COVID-19, также зарегистрированы 10 бессимптомных носителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение госкомитета по вопросам здравоохранения страны.

Кроме того, отмечается, что восемь пациентов выздоровели и никто не умер. Все новые случаи — ввозные, по одному случаю зарегистрировано в Шанхае, провинции Гуандун, провинции Шэньси, два в провинции Сычуань.

Из 10 бессимптомных случаев, два являются локальными, восемь — ввозными. За минувшие сутки из карантина выпустили 34 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никакие симптомы заболевания не проявились. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая коронавирусной инфекции, 78 315 человек выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 скончались. Ввозных случаев — 1761, выздоровели 1698 человек.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2 была выявлена в конце декабря в городе Ухань (провинция Хубэй). В настоящее время эпидемия вируса распространилась практически во всех странах мира.

25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила направить миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.