Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе в январе

В начале эпидемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с тем, что власти Китая несвоевременно предоставляли информацию о коронавирусе нового типа, что мешало работе медиков. Об этом в среду, 3 июня, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы, электронные сообщения и интервью сотрудников ВОЗ.

По информации агентства, Китай более недели не предоставлял сведения о геноме коронавируса после его расшифровки. Обнародованы данные были лишь после того, как китайская лаборатория опубликовала их 11 января на сайте о вирусологии. «Даже после этого Китай две недели не торопился предоставлять ВОЗ подробные данные о пациентах и случаях заражения», — свидетельствуют записи встреч сотрудников ВОЗ в январе, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Также из документов следует, что сотрудники ВОЗ вынуждены были публично хвалить китайские власти, чтобы получить от них больше информации.

По словам эпидемиолога Марии ван Керхов, сказанными ей на одном из внутренних заседаний, ВОЗ получал минимум сведений, которых не хватало для планирования действий, фактически «за 15 минут до того, как она появляется на (китайском телеканале. — Ред.) CCTV».

На второй неделе января директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал коллег оказать большее давление на Китай, опасаясь повторения эпидемии SARS в 2002 году. Тогда, отметил Райн, организации «едва удалось выпутаться с учетом проблем, возникших с прозрачностью на юге Китая».

29 мая Трамп заявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. 18 мая он уже грозил полностью прекратить финансирование организации и пересмотреть членство Штатов в ней, если ВОЗ не выполнит условий Вашингтона, а именно если в течение 30 дней не проведет реформы.

Впервые недовольство организацией Трамп выразил из-за распространения коронавируса в мире. По его мнению, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также «прикрывала» Китай.