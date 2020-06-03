В Подмосковье около 5,2 тыс. салонов красоты смогут возобновить работу

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 3 июня заявил, что со среды в регионе смогут возобновить работу почти 5,2 тыс. салонов красоты.

«<…> К возобновлению деятельности смогут приступить порядка 5,2 тыс. салонов красоты и более 800 бань», — цитирует его ТАСС.

Чиновник отметил, что владельцы предприятий должны придерживаться санитарных рекомендаций для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В том числе проводить бесконтактный контроль температуры у сотрудников перед работой, обеспечить обработку рук персонала и посетителей антисептиками, осуществлять обеззараживание воздуха в помещении и поддерживать запас моющих и дезинфицирующих средств минимум на пять дней вперед.

«Кроме того, должна соблюдаться дистанция между посетителями не менее 1,5 м», — добавил министр.

Губернатор региона Андрей Воробьев 1 июня подписал постановление, в котором разрешалось с 1 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, сауны, спа-салонов, бань и душевых площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

28 мая Воробьев подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. Согласно документу, в регионе возобновляют свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки, а также открываются парковые зоны для свободного посещения при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок с перчатками.

С 23 мая в регионе отменен пропускной режим на передвижение. При этом масочный режим в общественных местах продолжает действовать.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, в Московской области зарегистрирован 41 191 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, скончались 515 человек, выздоровел —9 311.

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