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У первого вице-губернатора Курской области выявили коронавирус

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Фото: Пресс-служба Администрации Курской области
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У первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко подтвердился COVID-19. Об этом в среду, 3 июня, заявил ТАСС пресс-секретарь главы региона Дмитрий Михайлов.

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«У Набоко средняя степень течения заболевания, он находится на самоизоляции дома», ― рассказал он агентству.

Также Михайлов подчеркнул, что в здании правительства области будет проведена дезинфекция, а сотрудников проверят на наличие коронавируса. Пресс-секретарь губернатора добавил, что все контактировавшие с Набоко решили остаться дома до момента появления результатов тестирования.

По последним данным, в Курской области зафиксировано 3199 случаев заболевания коронавирусом, при этом 13 человек скончались, а еще 1514 ― вылечились.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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