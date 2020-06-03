У первого вице-губернатора Курской области выявили коронавирус

У первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко подтвердился COVID-19. Об этом в среду, 3 июня, заявил ТАСС пресс-секретарь главы региона Дмитрий Михайлов.

«У Набоко средняя степень течения заболевания, он находится на самоизоляции дома», ― рассказал он агентству.

Также Михайлов подчеркнул, что в здании правительства области будет проведена дезинфекция, а сотрудников проверят на наличие коронавируса. Пресс-секретарь губернатора добавил, что все контактировавшие с Набоко решили остаться дома до момента появления результатов тестирования.

По последним данным, в Курской области зафиксировано 3199 случаев заболевания коронавирусом, при этом 13 человек скончались, а еще 1514 ― вылечились.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

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