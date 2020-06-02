Матвиенко рассказала о результатах тестов на COVID-19 у сенаторов

Все российские сенаторы прошли тестирование на коронавирус перед пленарным заседанием, результаты у всех отрицательные. Об этом рассказала во вторник, 2 июня, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание.

Она добавила, что ряд членов Совета Федерации работает удаленно в соответствии с правилами.

По словам спикера Совета Федерации, осенняя погода за окном располагает к работе. «Сейчас самое главное — чтобы июнь был в курсе, что он лето. Очень хочется летней погоды», — цитирует Матвиенко ТАСС.

20 мая она рассказала о пяти переболевших коронавирусом сенаторах. Тяжелых форм у них не было, все выздоровели и приступили к работе.

Также Матвиенко заявила, что меры, принятые российскими властями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, позволили не допустить скачка заболевания в стране и подготовить систему здравоохранения для оказания помощи нуждающимся.

По данным на 2 июня, в России выявили 423 741 случай заболевания COVID-19, скончались 5037 пациента, выздоровели 186 985 человек, сообщила «Газета.ру».

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