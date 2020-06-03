Путин заявил о возвращении России к нормальной торговой жизни

Торговая жизнь России возвращается к нормальному уровню. Однако спрос необходимо дополнительно поддерживать, заявил президент России Владимир Путин на совещании в среду, 3 июня.

За время вынужденных мер, принятых в связи с коронавирусом, продажи продукции легкой промышленности снизились, по некоторым позициям — сильно, отметил глава государства.

«Как минимум на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос», — сказал он.

Ранее на том же совещании Путин заявил о необходимости защищать интересы легкой промышленности, как компаний, так и людей, работающих в этом секторе.

Из-за падения спроса на продукцию, закрытия непродовольственных магазинов и ограничений, связанных с коронавирусом, повысился риск сокращения рабочих мест, и ухудшилось финансовое и хозяйственное положение предприятий, отметил он.

По данным на 3 июня, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

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